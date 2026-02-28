Politano è diventato un jolly universale ma il digiuno pesa | l’ultimo gol risale al 30 marzo scorso Corsport

Politano, ormai considerato un giocatore versatile e adattabile, ha trovato spazio sotto la guida di Antonio Conte, che lo ha impiegato in diverse posizioni. Tuttavia, non segna da oltre sei mesi, con l’ultimo gol risalente al 30 marzo scorso, e questa assenza inizia a essere evidente. La sua capacità di adattarsi non ha ancora portato risultati concreti in termini di reti realizzate.

Politano è diventato un tuttofare sotto la sapiente guida di Antonio Conte ma, nonostante questo, l’assenza di gol inizia a pesare. Ne parla Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. Politano, l’ultimo gol risale a quasi un anno fa. Si legge sul Corriere dello Sport: Politano oggi è una sorta di jolly, un giocatore universale che in questa stagione ha saltato appena cinque partite a gennaio, tutte per un problema fisico ormai superato. Viceversa, sarebbe stato tra i più presenti in stagione. Nella classifica dei più impiegati è comunque ottavo con 2050 minuti in campo mentre è terzo per numero di presenze (33) dietro Elmas e McTominay (34). L’argomento gol resta comunque attuale, è un peso che sostiene senza fingere disinteresse ma neppure lasciando che diventi un’ossessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

