Napoli dei Fab Four non è rimasto più nessuno | tutti fuori dalla squadra titolare contro il Torino

Nel match contro il Torino, il Napoli ha schierato una formazione priva di tutti i giocatori considerati i Fab Four del centrocampo: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Nessuno di loro è stato incluso nella formazione titolare, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti partite. La composizione della squadra è risultata diversa rispetto al passato, con assenze che hanno influenzato la disposizione in campo.

Repubblica: Lobotka si è fatto male, McTominay è fuori da un mese, se tutto va bene venerdì contro il Torino torneranno in panchina Anguissa e De Bruyne Ni Napoli 10082024 - Coppa Italia Napoli-Modena foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Gabriele Oriali-Andre’ Zambo Anguissa-Stanislav Lobotka C’erano una volta i Fab Four del centrocampo del Napoli: Lobotka, Anguissa, McTominay, De Bruyne. Venerdì sera contro il Torino nemmeno uno di loro sarà titolare. Se tutto dovesse andar bene, ma proprio tutto, Anguissa e De Bruyne li vedremo in panchina per la prima volta dopo una lunghissima assenza. Lobotka si è fatto male a Verona. McTominay si è perso nell’infiammazione tendinea che lo perseguita ormai da un mese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, dei Fab Four non è rimasto più nessuno: tutti fuori dalla squadra titolare contro il Torino Leggi anche: La squadra: domani sera il Toro (20.45). Kean torna titolare. Brescianini e Rugani fuori dalla lista Uefa Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone. Dei campioni d’Italia è rimasto il carattereFinisce 2-2 con la Roma che va due volte in vantaggio con Malen e il Napoli recupera, la seconda con il brasiliano arrivato a gennaio. Altri aggiornamenti su Fab Four Temi più discussi: Napoli, cresce l’attesa: pochi giorni al ritorno dei Fab Four; Stop per Lobotka, niente Torino. Conte ha perso tutti i Fab Four; Napoli, Conte torna ai Fab Four con un Lukaku in più: scatta il piano Champions. Lo sgambetto di ADL alla Juve; Conte e quel pensiero costante: con Anguissa, tornare al 4-3-3. Stop per Lobotka, niente Torino. Conte ha perso tutti i Fab FourSi ferma anche il regista: sovraccarico muscolare. Venerdì sera (20.45) emergenza a centrocampo prima volta senza i 4 big ... napoli.repubblica.it Repubblica: Stop per Lobotka, niente Torino. Conte ha perso tutti i Fab FourIl Napoli perde un altro pezzo del suo centrocampo e si prepara alla sfida contro il Torino con un’emergenza sempre più evidente. Stanislav Lobotka è infatti destinato a saltare l’anticipo del ... napolipiu.com Il #Napoli va verso il totale recupero dei suoi “fab four”: contro il #Milan potrebbero esserci tutti #milanpress x.com The Lads_Reunion. A Beatles Experience. Domenica 01 marzo dalle 21.00 cosa c'è di meglio che chiudere la settimana con la musica dei FabFour!! facebook