Il ‘muro’ dei pescatori Riminesi esclusi dalle gare nei fiumi forlivesi e cesenati
Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito tra i pescatori romagnoli riguardo alle nuove regole che vietano loro di partecipare alle gare nei fiumi forlivesi e cesenati. La questione riguarda esclusivamente gli appassionati di pesca sportiva provenienti da Rimini, che si trovano esclusi da queste competizioni a causa delle recenti normative entrate in vigore a fine 2025.
Il fiume è di tutti. A patto che siano forlivesi o cesenati. In questi giorni sta facendo scalpore una diatriba che coinvolge gli appassionati di pesca sportiva della Romagna, alle prese con un'inedita regolamentazione entrata in vigore intorno alla fine del 2025. A sollevare pubblicamente la questione è stato il presidente del Lenza Club di Riccione, Gianfrancesco Carabini, che il 25 febbraio ha inviato una lettera alla Federazione Nazionale: "Il mio intento – ha commentato – non è quello di alimentare polemiche, ma di trovare una soluzione condivisa a un problema che sta coinvolgendo tanti appassionati. Per decenni in Romagna è stata...
