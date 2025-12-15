Montagna sette paesi riminesi perdono lo status Rischiano di essere esclusi dalla nuova legge
Sette paesi riminesi rischiano di perdere lo status di montagna a causa di recenti modifiche alla legge. La nuova normativa, approvata da poche settimane, definisce i criteri e i benefici per le comunità montane, ma potrebbe escludere alcune località da queste agevolazioni, mettendo in discussione il loro riconoscimento e i relativi vantaggi.
E’ di poche settimane fa l’approvazione della nuova "legge sulla montagna”, che definisce finanziamenti, agevolazioni, percorsi a favore dei paesi classificati come montani. Successivamente al sì del parlamento, ci si è accorti che con i nuovi criteri di legge si definisce montagna il 35 per. Riminitoday.it
