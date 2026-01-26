Devotio 2026 | la fiera che racconta il futuro dei luoghi di culto Valentina Zattini | Se dovessi scegliere una parola sola? Comunità

Devotio 2026 è la fiera dedicata a esplorare le evoluzioni dei luoghi di culto e della spiritualità contemporanea. Attraverso incontri e approfondimenti, si analizza come le comunità si reinventano in un contesto in rapido cambiamento. Valentina Zattini sottolinea l'importanza della parola “comunità” come chiave per comprendere il futuro dei luoghi di culto e delle pratiche religiose.

“Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.” È con questa apertura ironica e affettuosa che si entra nel clima di una conversazione che, in realtà, tocca un tema enorme: come cambiano oggi la devozione, la Chiesa e i luoghi di culto. Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026, a BolognaFiere, torna Devotio 2026, la manifestazione dedicata al mondo dei prodotti devozionali e dei servizi per il settore religioso. Una fiera che, dietro l’etichetta di “evento di nicchia”, fotografa un indotto culturale ed economico gigantesco: oggetti di culto, artigianato, tradizione, nuove esigenze delle parrocchie, comunicazione, pellegrinaggi, perfino scelte etiche nella produzione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

