Il mondo del giornalismo a lutto è morto Peppino Gulletta

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Peppino Gulletta, morto all’età di 76 anni. Nato a Patti il 13 settembre 1947, era noto come un giornalista appassionato e stimato nel panorama mediatico siciliano. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose esperienze nel settore dell’informazione locale e regionale. La sua perdita rappresenta un momento di grande dolore per la comunità giornalistica.

Attivo tra sport e cronaca locale, ha segnato decenni di giornalismo siciliano e partecipato a organismi di categoria a livello provinciale e nazionale Il mondo del giornalismo a lutto per la scomparsa di Peppino Gulletta. Nato a Patti il 13 settembre 1947, giornalista appassionato e figura di riferimento del panorama mediatico siciliano. In pensione dall’ottobre 2012, Gulletta ha dedicato la vita al racconto della cronaca, dello sport e delle vicende della sua terra, diventando un punto di riferimento per colleghi e lettori. La sua carriera è iniziata a Napoli, collaborando con testate sportive come Sport Sud, Lo Sport del Mezzogiorno e il quotidiano Roma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

