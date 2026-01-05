Lutto nel mondo del giornalismo è morto Alessandro Tiberti storico volto di Raisport
È scomparso Alessandro Tiberti, noto volto di Rai Sport per oltre 30 anni. La sua morte, avvenuta all’età di 61 anni, rappresenta una perdita significativa per il mondo del giornalismo sportivo. Viale Mazzini ha espresso cordoglio, ricordando le sue capacità professionali e il suo spessore umano. Tiberti lascia un’impronta duratura nel panorama radiotelevisivo italiano.
È morto all’età di 61 anni Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni: lo annuncia Viale Mazzini, sottolineando che la sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano». «Anche per questo la Rai - che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
