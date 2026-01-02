La leggenda della 3Tre rivive su Sky e NOW | il mito del Canalone Miramonti raccontato dai campioni

Il documentario “3Tre – Il numero magico dello sci” ripercorre la storia della celebre pista di Madonna di Campiglio, il Canalone Miramonti. Attraverso testimonianze di campioni italiani e internazionali, il film racconta le imprese e i momenti più significativi di questa leggenda dello sci. Disponibile su Sky e NOW, offre uno sguardo approfondito sul mito della 3Tre e il suo ruolo nel panorama mondiale dello sci alpino.

il documentario "3Tre – Il numero magico dello sci" celebra la pista simbolo di Madonna di Campiglio tra storia, imprese epiche e testimonianze dei grandi protagonisti dello slalom italiano e mondiale.. Una pista da sci, così iconica da diventare simbolo di un intero sport. È quanto accaduto alla 3Tre, la classica e storica competizione di Madonna di Campiglio. Settantacinque anni vissuti intensamente, tra vittorie indimenticabili e imprese di grandi campioni, un evento che unisce storia, sport e territorio. Un simbolo dello sci italiano, celebre per il suo Canalone Miramonti, la pista leggendaria e tecnicamente impegnativa.

