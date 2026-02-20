Enzo Tortora fu arrestato nel 1983 in seguito a accuse di traffico di droga, che poi si rivelarono infondate. La causa di questa vicenda fu un’indagine giudiziaria che si concluse con il suo rilascio e l’assoluzione definitiva. Oggi, Marco Bellocchio ripercorre quella tragica fase della sua vita in una miniserie presentata a Venezia e ora disponibile su HBO Max. La serie descrive con dettaglio i momenti più drammatici di un errore giudiziario che sconvolse l’Italia.

Presentata alla Mostra di Venezia, la miniserie di Marco Bellocchio debutta oggi su Hbo Max. In sei episodi ricostruisce l’arresto, il processo e l’assoluzione di Enzo Tortora, simbolo di un errore giudiziario che segnò il Paese. Marco Bellocchio l'ha portata al Festival del Cinema di Venezia, a settembre, ben prima di lasciare che altri, oltre critica e colleghi, la vedessero. Portobello, miniserie televisiva in sei episodi, è stata presentata in pompa magna tra i fasti della Mostra. Una parabola, ha spiegato il regista, che potesse essere d'interesse per un pubblico composito, per un pubblico estero, estraneo a fatti che, in Italia, sono diventati tristemente noti.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Portobello», il dramma di Tortora raccontato nella serie di Bellocchio

Leggi anche: “Portobello”, la serie di Bellocchio su Enzo Tortora

Leggi anche: Portobello: perché la serie di Bellocchio sul caso Tortora è imperdibile

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.