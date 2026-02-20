Portobello il dramma di Tortora raccontato nella serie di Bellocchio
Enzo Tortora fu arrestato nel 1983 in seguito a accuse di traffico di droga, che poi si rivelarono infondate. La causa di questa vicenda fu un’indagine giudiziaria che si concluse con il suo rilascio e l’assoluzione definitiva. Oggi, Marco Bellocchio ripercorre quella tragica fase della sua vita in una miniserie presentata a Venezia e ora disponibile su HBO Max. La serie descrive con dettaglio i momenti più drammatici di un errore giudiziario che sconvolse l’Italia.
Presentata alla Mostra di Venezia, la miniserie di Marco Bellocchio debutta oggi su Hbo Max. In sei episodi ricostruisce l’arresto, il processo e l’assoluzione di Enzo Tortora, simbolo di un errore giudiziario che segnò il Paese. Marco Bellocchio l'ha portata al Festival del Cinema di Venezia, a settembre, ben prima di lasciare che altri, oltre critica e colleghi, la vedessero. Portobello, miniserie televisiva in sei episodi, è stata presentata in pompa magna tra i fasti della Mostra. Una parabola, ha spiegato il regista, che potesse essere d'interesse per un pubblico composito, per un pubblico estero, estraneo a fatti che, in Italia, sono diventati tristemente noti.🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: “Portobello”, la serie di Bellocchio su Enzo Tortora
Leggi anche: Portobello: perché la serie di Bellocchio sul caso Tortora è imperdibileVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Portobello, l’Italia tragica che nascose una gran farsa; ‘Portobello’: l’incubo senza fine di un uomo stupito; Un atto d’amore, ma non un santino. Ecco il Tortora di Marco Bellocchio; Portobello: Mai Tai trasforma Roma in un set diffuso per il lancio della serie di Marco Bellocchio.
Portobello, il dramma vissuto da Enzo Tortora sbarca in streaming: la storia vera e dove vederloLa serie in sei episodi, firmata da Marco Bellocchio, approda su HBO Max e racconta la vita del conduttore e le dolorose accuse che affrontò. libero.it
Portobello, serie tv: quante puntate sono, cast, storia vera di Enzo TortoraScopri Portobello, la nuova serie di Bellocchio su HBO Max: trama, cast e il dramma giudiziario che ha segnato la vita di Enzo Tortora. donnamoderna.com
Arriva “Portobello”, la nuova serie disponibile dal 20 febbraio su HBO che racconta il dramma giudiziario del celebre conduttore tv - facebook.com facebook