Angela Romei esprime il suo disappunto dopo essere stata esclusa dalla convocazione per Milano-Cortina, sostituita dalla figlia del direttore tecnico. Con un sentimento di amarezza, la donna sottolinea come le modalità e i tempi di questa decisione abbiano aggravato il suo dolore, evidenziando una situazione che coinvolge aspetti di trasparenza e rispetto nelle scelte sportive.

“Sono distrutta. Ma il mio dispiacere è soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo”. A parlare è Angela Romei, all’indomani della decisione della Federazione sport ghiaccio di escluderla dalle convocate della squadra di curling italiana che parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 28 anni, Romei fa parte della nazionale di curling da quasi dieci anni e ha conquistato con l’Italia il quarto posto ai Mondiali del 2024 in Canada. Al suo posto ci sarà Rebecca Mariani, 19enne figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani, che nel 2025 ha partecipato ai Mondiali juniores di Cortina, conclusi dall’Italia femminile all’interno della top-10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia”: la rabbia di Angela Romei, fuori da Milano-Cortina

“Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia “: la rabbia di Angela Romei, esclusa da Milano-CortinaAngela Romei esprime profonda delusione per l'esclusione da Milano-Cortina, condividendo la sua amarezza per le modalità e i tempi della comunicazione.

«Io, non convocata alle Olimpiadi Milano-Cortina. Al mio posto la figlia del direttore tecnico»L’atleta Angela Romei non figura tra i convocati per le Olimpiadi Milano-Cortina, decisione presa dalla Federazione sport ghiaccio.

