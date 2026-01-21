Angela Romei esprime profonda delusione per l'esclusione da Milano-Cortina, condividendo la sua amarezza per le modalità e i tempi della comunicazione. La sua reazione riflette il senso di ingiustizia e disorientamento provato, evidenziando come questa decisione abbia influenzato il suo stato emotivo e la percezione di equità nel contesto sportivo.

“Sono distrutta. Ma il mio dispiacere è soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo”. A parlare è Angela Romei, all’indomani della decisione della Federazione sport ghiaccio di escluderla dalle convocate della squadra di curling italiana che parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 28 anni, Romei fa parte della nazionale di curling da quasi dieci anni e ha conquistato con l’Italia il quarto posto ai Mondiali del 2024 in Canada. Al suo posto ci sarà Rebecca Mariani, 19enne figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani, che nel 2025 ha partecipato ai Mondiali juniores di Cortina, conclusi dall’Italia femminile all’interno della top-10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha chiamato il direttore tecnico, si è limitato a dirmi che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia “: la rabbia di Angela Romei, esclusa da Milano-Cortina

«Io, non convocata alle Olimpiadi Milano-Cortina. Al mio posto la figlia del direttore tecnico»L’atleta Angela Romei non figura tra i convocati per le Olimpiadi Milano-Cortina, decisione presa dalla Federazione sport ghiaccio.

Milano – Cortina, Angela Romei esclusa: “Dispiace per modalità e tempistiche”Angela Romei non prenderà parte alla squadra azzurra di curling ai Giochi di Milano-Cortina, come annunciato dalla stessa atleta.

