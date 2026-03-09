Il Milan può vincere lo Scudetto? Le risposte a caldo dei tifosi

Dopo la vittoria per 1-0 del Milan, i tifosi si sono raccolti fuori dallo stadio per esprimere le proprie opinioni. Alcuni credono che la rimonta sia ancora possibile, altri sono più scettici e ci sono anche chi criticava le decisioni arbitrali. Le loro reazioni riflettono diverse opinioni sul potenziale della squadra di conquistare lo Scudetto.

Siamo andati fuori a San Siro per raccogliere i pensieri a caldo dei tifosi dopo la vittoria del Milan per 1-0: c'è chi dice che "la rimonta è possibile", chi è più scettico e chi invece recrimina qualcosa all'arbitraggio.

