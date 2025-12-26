Il Milan di Allegri vola con le big ma può vincere lo scudetto? I numeri dicono che…

La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan era iniziata nel segno di un ritrovato entusiasmo. Umorismo toscano, qualche urlo a ristabilire l’ordine e soprattutto tanta voglia di mettersi alle spalle la scorsa disastrosa stagione. A quasi sei mesi dall’insediamento possiamo dire che l’obiettivo di restituire sicurezza all’ambiente rossonero è raggiunto. Del resto, i numeri di questa prima parte di stagione parlano chiaro: in 19 uscite totali, il Diavolo ha raccolto 32 punti in 15 giornate di Serie A, frutto di 9 vittorie e 5 pareggi. Con una media complessiva di 2,13 punti a partita, Allegri ha blindato la difesa e ridato anima a un gruppo che sembrava aver smarrito la propria identità tattica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

