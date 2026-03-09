Davvero ora il Milan può vincere lo scudetto? Calendari a confronto e un vecchio amico che

Il Milan si trova in corsa per lo scudetto, con il calendario che mette a confronto le sfide delle squadre in lizza. Un ex calciatore, ora tecnico, ha a disposizione una vittoria in più rispetto a Chivu, che si limita alla Coppa Italia. L’allenatore della Juventus deve conquistare tutte le partite rimanenti e sperare in risultati favorevoli dagli avversari.

E adesso? E adesso abbiamo un campionato. Il Milan risale a -7 e, con 10 giornate da giocare, può pensare di riaprire un tavolo di discussione per lo scudetto. Abbiamo visto rimonte più clamorose di questa. Sì, ma com'è il calendario? Quali sono i passaggi più importanti dei prossimi due mesi e mezzo? Subito una premessa: l'uscita dell'Inter dalla Champions livella la fatica. Chivu allenerà solo una o due partite più di Allegri: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como del 21 aprile e l'eventuale finale del 13 maggio. Milan e Inter incontreranno tre squadre di alta classifica a testa. L'Inter avrà Atalanta, Roma e Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan è nel momento migliore della stagione: ecco perché può credere nell'impossibileE adesso può partire un grande classico: Non succede, ma se succede…. Il Milan si è preso il secondo derby stagionale, il quinto degli ultimi sette in cui i rossoneri non hanno mai perso. È molto di ... msn.com

Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c ...Il Milan ha meritato di vincere, ha messo in campo più rabbia e più voglia. Allegri l’ha preparata benissimo, Chivu non ha trovato. tuttomercatoweb.com

