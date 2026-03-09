Il Milan batte l' Inter | secondo voi il campionato è riaperto?

Il Milan ha vinto la partita contro l’Inter, portando a casa una vittoria importante. La sfida si è conclusa con il risultato che potrebbe influenzare la corsa al titolo. La vittoria del Milan ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli analisti, mentre la squadra avversaria ha cercato di reagire alla sconfitta. La partita si è giocata senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o sui protagonisti.

Milan-Inter, Ambrosini non ha dubbi: "Adesso il campionato è riaperto" Albertini: "Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no, ma se l'Inter fa uno scivolone…"L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate. Il Milan batte l'Inter 1-0 con un gol di Estupinan: al Diavolo anche il secondo derby di corto muso. Il Milan vince il derby di corto muso, come all'andata: decide un gol dell'ecuadoriano Estupinan. In classifica il distacco rimane di 7 punti, ma Chivu si ferma dopo 8 vittorie consecutive in campiona. Il derby della Madonnina è rossonero: il Milan batte l'Inter a San Siro 1-0. A decidere le sorti del match è stato il gol di Estupiñán al 35' del primo tempo. Si è trattato del primo da milanista: La rete più importante della mia vita. Il Milan batte l'Inter 1 a 0 sul finale le proteste dei giocatori dell'Inter per un presunto fallo di mano il MILAN si porta a meno 7. Il #Milan batte #Inter anche nel ritorno con un gol alla mezz'ora di #Estupinan e sale a -7. Il derby di Milano si decide in un minuto: al 33' #Mkhitarian dopo una bella azione personale spreca su #Maignan, un minuto dopo #LuisEnrique si fa attaccare alle spall