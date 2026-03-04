Albertini | Campionato riaperto se il Milan vince il derby? Per me no ma se l’Inter fa uno scivolone…

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato il prossimo derby contro l'Inter in programma domenica 8. Albertini ha affermato che, secondo lui, il campionato non si riapre automaticamente con una vittoria del Milan, a meno che l’Inter non commetta un passo falso. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

L'Inter ha accumulato un vantaggio di 10 punti sul Milan grazie a una striscia di 14 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 15 giornate. Una vittoria dei rossoneri nel derby ridurrebbe il margine della squadra di Chivu a 7 punti, comunque tanti per pensare a una rimonta, ma non abbastanza per smettere di crederci. In merito a un eventuale lotta scudetto riaperta se il Milan dovesse vincere il derby, ha parlato anche Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero dal 1988 al 2002. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. LEGGI ANCHE: Leao verso il rinnovo. E Pulisic? Milan, non fare scherzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

