Il mercato degli orologi usati cresce più di quello nuovo Cosa sta succedendo davvero nel settore del lusso

Negli ultimi anni, il mercato degli orologi di lusso usati ha registrato una crescita superiore rispetto a quello dei modelli nuovi. Questo cambiamento coinvolge appassionati e rivenditori, che osservano un aumento delle transazioni e una maggiore domanda di orologi di seconda mano. Il settore si sta evolvendo rapidamente, con un interesse crescente per pezzi di valore e rarità, sia tra collezionisti che tra nuovi acquirenti.

Negli ultimi anni il mercato degli orologi di lusso ha iniziato a cambiare profondamente. Accanto alle boutique ufficiali e al tradizionale retail si è sviluppato un ecosistema sempre più dinamico fatto di collezionisti, rivenditori specializzati e piattaforme digitali dedicate alla compravendita di segnatempo di secondo polso. Questo fenomeno sta trasformando il modo in cui appassionati e investitori si avvicinano all'orologeria. Una parte crescente del mercato si muove oggi proprio nel settore degli orologi usati certificati, dove modelli iconici continuano a circolare tra collezionisti e nuovi acquirenti. Anche in Italia questo comparto ha conosciuto una forte evoluzione grazie alla nascita di operatori specializzati e piattaforme digitali dedicate.