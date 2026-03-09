Il mercato degli orologi usati cresce più di quello nuovo Cosa sta succedendo davvero nel settore del lusso

Da ildifforme.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il mercato degli orologi di lusso usati ha registrato una crescita superiore rispetto a quello dei modelli nuovi. Questo cambiamento coinvolge appassionati e rivenditori, che osservano un aumento delle transazioni e una maggiore domanda di orologi di seconda mano. Il settore si sta evolvendo rapidamente, con un interesse crescente per pezzi di valore e rarità, sia tra collezionisti che tra nuovi acquirenti.

Negli ultimi anni il mercato degli orologi di lusso ha iniziato a cambiare profondamente. Accanto alle boutique ufficiali e al tradizionale retail si è sviluppato un ecosistema sempre più dinamico fatto di collezionisti, rivenditori specializzati e piattaforme digitali dedicate alla compravendita di segnatempo di secondo polso. Questo fenomeno sta trasformando il modo in cui appassionati e investitori si avvicinano all’orologeria. Una parte crescente del mercato si muove oggi proprio nel settore degli orologi usati certificati, dove modelli iconici continuano a circolare tra collezionisti e nuovi acquirenti. Anche in Italia questo comparto ha conosciuto una forte evoluzione grazie alla nascita di operatori specializzati e piattaforme digitali dedicate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

il mercato degli orologi usati cresce pi249 di quello nuovo cosa sta succedendo davvero nel settore del lusso
© Ildifforme.it - Il mercato degli orologi usati cresce più di quello nuovo. Cosa sta succedendo davvero nel settore del lusso

Articoli correlati

Frattesi Inter, il caso tra infortuni, minutaggio e mercato: cosa sta succedendo davveroVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Leggi anche: Striscia la Notizia, il mercato nero degli orologi di lusso tra Caserta e Napoli

I was forced to go on a blind date and marry the CEO, but was pampered #cdrama

Video ?I was forced to go on a blind date and marry the CEO, but was pampered #cdrama

Aggiornamenti e notizie su Il mercato degli orologi usati cresce...

Temi più discussi: Il secondo polso vale quanto il nuovo? Rocca scommette sugli orologi pre-owned; Kalshi lancia contratti di previsione sui prezzi di orologi di lusso con partnership Bezel; Migliori smartwatch Android (Wear OS) di Marzo 2026; Xiaomi riconquista il primo posto nel mercato mondiale dei dispositivi indossabili.

Paolo Cattin, verso Watches and Wonders 2026, il mercato degli orologi di lusso tra collezionismo, nuove generazioni e ritorno alla personalizzazioneDal 14 al 20 aprile 2026 Ginevra ospiterà una nuova edizione di Watches and Wonders Geneva, l’appuntamento internazionale ... iltempo.it

Il mercato degli orologi svizzeri a inizio 2026Come sta andando il mercato degli orologi svizzeri e di lusso a inizio 2026? I dati di Morgan Stanley e della Federazione orologiera elvetica. we-wealth.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.