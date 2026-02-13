Striscia la Notizia il mercato nero degli orologi di lusso tra Caserta e Napoli

Striscia la Notizia ha scoperto un mercato nero di orologi di lusso che si estende tra Caserta e Napoli, dove ladri e venditori senza scrupoli trafficano pezzi falsificati o rubati. Gli investigatori hanno individuato una rete di rivenditori clandestini che approfittano delle bancarelle e dei mercatini per spacciare orologi di marca a prezzi irrisori, spesso provenienti da furti avvenuti nelle zone più centrali delle due città. Il motivo principale di questa attività illegale è la crescente domanda di orologi di lusso tra i collezionisti e appassionati, che trovano spesso in questo mercato nero offerte troppo allettanti

Tempo di lettura: 2 minuti I furti di orologi di lusso sono in costante aumento e i numeri parlano chiaro. Negli ultimi anni le rapine sono cresciute in modo preoccupante, con episodi sempre più violenti e sfacciati documentati in diverse città italiane: negozi svaligiati, turisti assaliti fuori dagli hotel, persone derubate in strada, ai semafori o persino mentre cenano al ristorante. Si tratta di orologi sottratti con le modalità più disparate, dai furti in appartamento alle rapine a mano armata. I dati sono allarmanti: negli ultimi 30 anni sarebbero circa 80.000 gli orologi di lusso spariti nel mondo, per un valore stimato di oltre 1,3 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Striscia la Notizia, il mercato nero degli orologi di lusso tra Caserta e Napoli Approfondimenti su striscia notizia Napoli Quartieri Spagnoli, trovati orologi di lusso e 80mila euro: denunciata 21enne La Polizia ha trovato in casa di una 21enne orologi di marca e circa 80mila euro in contanti. Striscia la Notizia nel casertano: Luca Abete svela il business degli “squaglia-Rolex” Questa sera, il tg satirico di Canale 5 dedica un servizio al mercato nero degli orologi di lusso tra Caserta e Napoli. Ultime notizie su striscia notizia Argomenti discussi: Striscia la Notizia, giovedì 5 febbraio ospite Samira Lui, tapiro a Laura Pausini; Striscia la notizia: Terza puntata | Giovedì 5 febbraio Video; Striscia la notizia, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della puntata; Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura Pausini. Milano, aggredito il Gabibbo: E' la prima volta in 36 anni di Striscia la notiziaMilano, aggredito il Gabibbo durante un'inchiesta: E' la prima volta in 36 anni di Striscia la notizia. Le immagini in onda nella quarta puntata. tgcom24.mediaset.it Striscia la Notizia, Carlo Conti fa chiarezza sul caso Pucci: Mica chiedo alle persone chi votano. Poi la risposta ad Al BanoIl conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli: cos’è successo nella puntata di ieri ... libero.it Virginia Stablum, velina di Striscia La Notizia - facebook.com facebook Al Bano a Striscia come non lo avete mai visto #Striscialanotizia #AlBano #Gabibbo x.com