Frattesi Inter il caso tra infortuni minutaggio e mercato | cosa sta succedendo davvero

Frattesi Inter è al centro di discussioni per i suoi recenti infortuni, il minutaggio in campo e le voci di mercato. La stagione del centrocampista azzurro sta attraversando un periodo complicato, con il Mondiale come obiettivo principale e molte incognite sul suo futuro. In questo articolo analizzeremo la situazione attuale, cercando di chiarire cosa sta realmente accadendo.

Inter News 24 Frattesi Inter, il centrocampista azzurro vive una stagione complessa, con il sogno Mondiale sullo sfondo e scenari di mercato ancora aperti. Il presente di Davide Frattesi all’ Inter è più complicato di quanto possa sembrare guardando solo il minutaggio. In estate, diversi club avevano bussato alle porte di Appiano Gentile con offerte importanti, su tutti l’ Atlético Madrid di Diego Simeone, vicino a chiudere l’operazione. A bloccare tutto è stato Cristian Chivu, che ha imposto la linea: «Frattesi non si muove», come racconta la Gazzetta dello Sport. Frattesi Inter, il recupero fisico dietro al basso impiego. 🔗 Leggi su Internews24.com

