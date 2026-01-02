Arezzo, 2 gennaio 2026 – È stata avviata durante le festività una petizione sulla mobilità in Valtiberina, con l’obiettivo di promuovere soluzioni sostenibili e migliorare i servizi di trasporto nella zona. La raccolta firme prosegue per sensibilizzare le istituzioni e favorire interventi concreti a beneficio della comunità locale.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – "Correva a fine d'anno e correrà ancora più forte col 2026 la nostra petizione lanciata durante le festività sulla mobilità in Valtiberina. Oltre 160 firme in pochi giorni. E non mancano le sottoscrizioni autorevoli, di personalità che conoscono e amano la nostra terra come Antonio Padellaro (scrittore e fondatore de Il Fatto Quotidiano) insieme a cinque tra Associazioni e Fondazioni. Anche la Chiesa locale col parroco di Pieve Santo Stefano e un sacerdote di Caprese Michelangelo, hanno sposato la nostra causa. Perchè è una causa per il Bene Comune", dichiara Stefano Mencherini, fondatore dell'associazione Il Corsaro che ha lanciato la sottoscrizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Corsaro, lanciata la petizione sulla mobilità in Valtiberina

Leggi anche: Appello per la mobilità in Valtiberina da parte di Associazione il Corsaro, parte la raccolta firme

Leggi anche: Mobilità in Valtiberina, continua la raccolta firme

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Corsaro, lanciata la petizione sulla mobilità in Valtiberina - E non mancano le sottoscrizioni autorevoli, come Antonio Padellaro scrittore e fondatore de Il Fatto Quotidiano ... lanazione.it