Il Lions Club Salerno Host spegne 70 candeline

Il Lions Club Salerno Host celebra con orgoglio i suoi 70 anni di attività, un traguardo significativo che testimonia l'impegno e la solidarietà nel tempo. Fondato nel dicembre 1955, il club ha contribuito a migliorare la comunità locale attraverso numerosi progetti e iniziative. Questi settant’anni rappresentano non solo un ricordo di passato, ma anche un punto di partenza per nuove sfide e opportunità di crescita sociale.

Il Lions Club Salerno Host festeggia 70 anni con una Charter, ospiti d'onore ed un convegno tematico; solidarietà e tradizione: la lega navale italiana di pisa e il lions club host di pisa insieme per la caritas; Una raccolta di doni per regalare sorrisi ai bambini: l'iniziativa del Lions Club Saronno Host Solidalia; Lions donano tavole tattili al Museo Arcos. Carcere di Salerno, il Lions Club Salerno Host consegna circa 150 libri e un mobile-libreria - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Mercoledì 19 febbraio, alle ore ... salernotoday.it Curiosità, il Lions Club Salerno Host tende una mano ad un giovane affetto da una patologia cronica - Ha raccolto e donato 455 euro ad un salernitano affetto da una patologia cronica, il Lions Club Salerno Host, presieduto da Luca Monaco. salernotoday.it Il burnout, lo stress da lavoro correlato, spiegato ai soci del "Rotary Club Salerno" e "Lions Club Host" dai dottori Davide Amendola e Gianfranco Del Buono.

