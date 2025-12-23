Il Lions Club Forlì Host ha due nuove socie Donati mille euro alla Fondazione Lions Clubs International
Il Lions Club Forlì Host ha accolto due nuove socie e ha donato mille euro alla Fondazione Lions Clubs International. L’evento, organizzato in collaborazione con il Leo Club, si è svolto durante la cena di fine anno, alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del Distretto Lions 108A. Un momento di condivisione e impegno che sottolinea l’attenzione del club verso iniziative di solidarietà e servizio alla comunità.
Il Lions Club Forlì Host insieme al Leo Club si è riunito per la cena degli auguri di fine anno alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del Distretto Lions 108A. A far da cornice all'evento l'ingresso di due nuove socie: Elison Navica e Barbara Marelli, presentate rispettivamente da Foster. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Oggetti vintage in vendita: il Lions Club Forlì Host a 'Commercianti per un giorno' per sostenere Diabete Romagna
Leggi anche: Nuovi arredi per la Pediatria: dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni
Il Lions Club Salerno Host spegne 70 candeline - Un traguardo importante, da celebrare e su cui effettuare riflessioni e considerazioni: è il traguardo dei settant’anni di nascita del Lions Club Salerno Host, la cui fondazione risale al Dicembre 195 ... salernotoday.it
Pranzo solidale del Lions Club Ragusa Host, oltre 80 fragili accolti nella cattedrale di San Giovanni Battista - Un pranzo solidale all'insegna dell'altruismo e della condivisione si è svolto ieri nei suggestivi bassi della Cattedrale di San ... radiortm.it
https://stampaitalianainbrasile.com.br/il-lions-club-celebra-lamicizia-e-la-cultura-a-villa-gallo/ Pubblicazione su stampa internazionale - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.