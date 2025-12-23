Il Lions Club Forlì Host ha due nuove socie Donati mille euro alla Fondazione Lions Clubs International

Il Lions Club Forlì Host ha accolto due nuove socie e ha donato mille euro alla Fondazione Lions Clubs International. L’evento, organizzato in collaborazione con il Leo Club, si è svolto durante la cena di fine anno, alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del Distretto Lions 108A. Un momento di condivisione e impegno che sottolinea l’attenzione del club verso iniziative di solidarietà e servizio alla comunità.

Il Lions Club Forlì Host insieme al Leo Club si è riunito per la cena degli auguri di fine anno alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del Distretto Lions 108A. A far da cornice all'evento l'ingresso di due nuove socie: Elison Navica e Barbara Marelli, presentate rispettivamente da Foster. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

