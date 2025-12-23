Il Lions Club Forlì Host ha due nuove socie Donati mille euro alla Fondazione Lions Clubs International

Il Lions Club Forlì Host ha accolto due nuove socie e ha donato mille euro alla Fondazione Lions Clubs International. L’evento, organizzato in collaborazione con il Leo Club, si è svolto durante la cena di fine anno, alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del Distretto Lions 108A. Un momento di condivisione e impegno che sottolinea l’attenzione del club verso iniziative di solidarietà e servizio alla comunità.

Pranzo solidale del Lions Club Ragusa Host, oltre 80 fragili accolti nella cattedrale di San Giovanni Battista - Un pranzo solidale all'insegna dell'altruismo e della condivisione si è svolto ieri nei suggestivi bassi della Cattedrale di San ... radiortm.it

https://stampaitalianainbrasile.com.br/il-lions-club-celebra-lamicizia-e-la-cultura-a-villa-gallo/ Pubblicazione su stampa internazionale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.