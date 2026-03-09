Il grande equivoco sull’Inter | dipinta come una corazzata e poi massacrata | Commento

Viene spesso descritto come una squadra potente e inarrestabile, ma questa percezione non corrisponde sempre alla realtà. Nel dibattito calcistico, alcuni criticano l’Inter per essere presentata come una corazzata invincibile, anche se le partite e i risultati mostrano una storia diversa. La narrazione si intreccia con le opinioni di commentatori e tifosi, creando un’immagine spesso idealizzata o distorta.

La chiamano " Marotta League " come si chiamano le malattie immaginarie. Da anni una parte del dibattito calcistico racconta l' Inter come una specie di potenza occulta. Poi però arriva la realtà, che è più triviale e molto meno epica: l'Inter lo scudetto dominato lo ha vinto nel 2023-24 con un vantaggio enorme, 19 punti, cioè quando era semplicemente più continua delle altre. Gli altri due campionati giocati punto a punto li ha invece lasciati per strada, nel 2021-22 contro il Milan e nel 2024-25 contro il Napoli. Una dittatura singolare: talmente tanto dominante da perdere tutti i testa a testa. Prendete il derby di ieri, vinto 1-0 dal Milan.

