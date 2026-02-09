Modena sarà una settimana di passione La corazzata Venezia poi il primo crocevia

Questa settimana si preannuncia calda a Modena. La partita tra il team locale e Venezia sta già dividendo il pubblico, che inizia a fischiare dopo le ultime sconfitte. La Montagnani, che di solito riceveva bene la squadra, questa volta ha perso la pazienza e ha mostrato frustrazione, anche se in modo civile.

Alla fine sono arrivati i primi fischi. La Montagnani, che aveva sempre accolto con calore la squadra anche dopo le sconfitte, alla fine, in modo comunque civile, ha perso la pazienza. Ci sta. Il Braglia, o se preferite ‘il fortino’, come lo ha sempre definito Sottil, è stato violato per la quarta volta: se nelle tre precedenti occasioni o c’era stata la prestazione o ci si era trovati davanti a una squadra ‘attrezzata’ per tentare il salto di categoria, questa volta è stato diverso. Con tutto il rispetto per la Sampdoria, che veniva comunque da un mercato di grande spessore, la gente si aspettava di riassaporare quel successo casalingo che manca ormai dal 2 novembre: invece è arrivato un ko, forse eccessivo per i valori visti in campo, ma l’amarezza con cui la gente è uscita dal Braglia è stata tanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

