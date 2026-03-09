Il graffio di Estupiñan riapre il campionato | Allegri piega l’Inter e blinda il sogno rimonta

Il 8 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto l’Inter 1-0 a San Siro nel Derby della Madonnina, interrompendo una serie di quindici risultati utili consecutivi della squadra nerazzurra. Il gol decisivo è stato segnato da Estupiñan con un graffio che ha deciso la partita. La vittoria permette ai rossoneri di consolidare la posizione in classifica e di mantenere vive le speranze di rimonta.

Nella serata di oggi, 8 marzo 2026, il Milan di Massimiliano Allegri si è aggiudicato il Derby della Madonnina superando l' Inter per 1-0 a San Siro, un risultato che interrompe la striscia di quindici risultati utili consecutivi della compagine nerazzurra. Grazie alla rete decisiva siglata dal difensore ecuadoriano Pervis Estupiñan al 35? del primo tempo, il sodalizio rossonero accorcia a sette lunghezze il distacco dalla capolista guidata da Cristian Chivu, riaprendo di fatto i giochi per lo Scudetto a dieci giornate dal termine del torneo. La sfida si è conclusa in un clima di altissima tensione per un presunto fallo di mano di Ricci al 95?, non sanzionato dal direttore di gara Doveri dopo un convulso assalto finale degli ospiti.