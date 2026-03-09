Una campionessa di superG, reduce da un infortunio al crociato, ha affrontato la vita con energia, dedicandosi a diversi hobby tra cui il suono del corno francese, e continuando ad allenarsi con determinazione. Recentemente, ha ottenuto un risultato che ha fatto parlare di sé, facendo salire il valore del suo oro alle stelle. La sua storia si intreccia con sfide e successi in un percorso ricco di incontri e momenti intensi.

Chiara Mazzel era in motorino quando stava per investire dei pedoni e si accorse che da un occhio la vista non era più la stessa. Da lì a qualche mese anche l’altro occhio non aveva più la vista nitida. Era il 2014, aveva 17 anni. Le fu diagnosticato tardivamente un glaucoma fulminante che l’ha resa quasi cieca dall’occhio destro e le ha tolto totalmente la vista dal sinistro. La malattia c’era da tempo, ma nessuno se ne era accorto. Dopo la diagnosi il silenzio era l’unico compagno. Per due anni rimase chiusa in casa, bloccata dalla paura. Poi le Paralimpiadi di Pyeongchang 2018, la luce dopo il buio. Ascoltare le imprese di Giacomo Bertagnolli le ha dato nuovi stimoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il glaucoma, un crociato rotto e l'attacco di panico: ecco perché l'oro di Mazzel vale il triplo

