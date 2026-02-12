Michela Moioli, dopo aver rotto il crociato, arriva a Milano Cortina con l’oro olimpico in tasca. L’atleta ha superato infortuni e momenti difficili, e ora si prepara a festeggiare il successo tra gli occhi puntati sulla sua carriera.

È stata la prima italiana di sempre a vincere un’Olimpiade e un Mondiale nello snowboard cross: Michela Moioli ha tracciato la strada, ha vinto tutto e adesso a Milano Cortina vuole completare l’opera dopo essere stata anche portabandiera (e argento a squadre) a Pechino 2022. In gara anche alle olimpiadi di casa, l’azzurra viene dallo strepitoso titolo mondiale conquistato a Engadina nel 2025, che fa il paio con l’oro olimpico di Pyeongchang e con le tre coppe del mondo vinte nel 2016, 2018 e 2020. Un percorso lungo, fatto di grandi soddisfazioni ma anche di momenti non facili, dal punto di vista fisico ma anche mentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michela Moioli: dal crociato rotto all’oro olimpico, il surf e l’impegno per la salute mentale

La stagione olimpica di snowboardcross prende il via da Cervinia, con Michela Moioli pronta a puntare all’oro nel suo Paese.

Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessaL'atleta azzurra è stata portata in ospedale per i controlli di routine, ma tutti gli esami sono risultati fortunatamente negativi ed è stata dimessa ... msn.com

Michela Moioli, chi è la campionessa olimpica di snowboardMichela Moioli è nata il 17 luglio 1995 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ed è cresciuta a Casnigo, nel cuore della Val Seriana. È qui, tra le piste delle Alpi Orobie, che ha iniziato a ... dilei.it

La discesista illumina il braciere ed è con Michela Moioli una delle due regine della spedizione (e già medagliate), poi le speranze nell’artistico con le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini. Casse in discesa e in Super G, Fumagalli nello skeleton, Prevital - facebook.com facebook

Michela Moioli perde un’avversaria a Milano Cortina Si tratta dell’australiana Belle Brockhoff che, a causa di un infortunio rimediato nella tappa di Coppa del Mondo svoltasi a Gudauri, ha annunciato di ritirarsi dal professionismo. #MilanoCortina2026 #Br x.com