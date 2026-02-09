Perché Lindsey Vonn è caduta a Cortina la causa dell'infortunio non è stata solo il crociato rotto

Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina, Lindsey Vonn è caduta in modo brutale sulle Tofane. L’incidente non è stato causato solo dal crociato rotto, ma anche da altri fattori ancora da chiarire. La sciatrice americana si è ferita gravemente, e ora si indaga su cosa abbia contribuito alla sua caduta.

Il drammatico incidente sull'Olympia delle Tofane durante la libera alle Olimpiadi invernali di Lindsey Vonn. Il legamento rotto non è stato la vera causa, la rovinosa caduta è stata provocata da un errore di traiettoria, inforcando col bastoncino una porta: la campionessa americana ha voluto forzare, "poi le leggi della fisica hanno fatto il resto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.

Lindsey Vonn si è rotta il legamento crociato davanti durante una gara a Crans-Montana.

Lindsey Vonn Crashes in Last Downhill Before Winter Olympics

Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamoL'americana ha scelto di fare la discesa libera di Milano Cortina 2026 nonostante la caduta degli scorsi giorni, che le ha procurato la rottura di un legamento crociato. Silenzio e lacrime fra il pubb ... vanityfair.it

Lindsey Vonn, gli allenamenti con il crociato rotto prima della caduta – Chi è la stella americana dello sciL'incidente sulla pista delle Tofane rischia di porre fine alla sua campagna Olimpica. Potrebbe anche essere l'ultima gara della carriera. Vonn è una delle sciatrici alpine di maggior successo della ... laprovinciapavese.gelocal.it

Olimpiadi 2026, le immagini fuori dall'ospedale di Treviso dove Lindsey Vonn è stata operata facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è monitorata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera olimpica femminile a Cortina d'Ampezzo. Lo riferisce una fonte al Guardian. La campionessa x.com