Perché Lindsey Vonn è caduta a Cortina la causa dell'infortunio non è stata solo il crociato rotto
Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina, Lindsey Vonn è caduta in modo brutale sulle Tofane. L’incidente non è stato causato solo dal crociato rotto, ma anche da altri fattori ancora da chiarire. La sciatrice americana si è ferita gravemente, e ora si indaga su cosa abbia contribuito alla sua caduta.
Il drammatico incidente sull'Olympia delle Tofane durante la libera alle Olimpiadi invernali di Lindsey Vonn. Il legamento rotto non è stato la vera causa, la rovinosa caduta è stata provocata da un errore di traiettoria, inforcando col bastoncino una porta: la campionessa americana ha voluto forzare, "poi le leggi della fisica hanno fatto il resto".
Lindsey Vonn, caduta choc a Milano Cortina: il crociato rotto, il ritorno in pista per l'ultima gara della carriera, l'infortunio. Cosa è successo
Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.
Lindsey Vonn, crociato rotto: cosa comporta l’infortunio (e perché può ancora gareggiare)
Lindsey Vonn si è rotta il legamento crociato davanti durante una gara a Crans-Montana.
