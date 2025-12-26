Del Piero svela | L’avvocato Agnelli ci obbligava ad avere il telefono a casa Gol più emozionante con la Juve? Ne voglio ricordare due

Del Piero svela: «L’avvocato Agnelli ci obbligava ad avere il telefono a casa». Le dichiarazioni dell’ex Juventus nel corso di “Stanotte a Torino”. Alessandro Del Piero è intervenuto su Rai 1 nel corso del programma “ Stanotte a Torino “. Di seguito le sue parole ad Alberto Angela. ARRIVO A TORINO – « Un ricordo di immergermi in una realtà molto grande: arrivavo da un paesino, Torino era una metropoli per me e l’impatto è stato importante, bello, anche traumatico. I primi mesi non sai bene dove sei, con queste grandi vie. da diciottenne è stata una scoperta fatta piano piano, passo dopo passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

