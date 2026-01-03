Guasto all' aereo dei collegamenti da e per il Gino Lisa | il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari
Un guasto all’aereo dei collegamenti tra Torino e Foggia ha causato l’annullamento del volo e l’atterraggio a Bari. L’E195 Marathon di Aeroitalia, operato ieri sera, venerdì 2 gennaio, presso l’aeroporto di Comiso, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La compagnia ha comunicato le variazioni ai passeggeri, assicurando assistenza e aggiornamenti sul proseguimento delle operazioni.
L’E195 Marathon di Aeroitalia utilizzato per i collegamenti da e per il Gino Lisa, ieri sera, venerdì 2 gennaio, ha subito un guasto presso l'aeroporto di Comiso, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Di conseguenza il volo Torino-Foggia è stato annullato. Il velivolo non è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Guasto al velivolo dei collegamenti da e per il Gino Lisa: il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari
Leggi anche: Gino Lisa, Aeroitalia rilancia i collegamenti con Milano e Torino: da dicembre attivo il volo per Bologna
Guasto a un centro radar del'Enav a Milano, ritardi e cancellazioni dei collegamenti con la Puglia - Un Guasto a un Centro Radar dell'Enav a Milano nella serata del 28 giugno ha causato per un'ora e mezza un blocco del traffico aereo nel Nord Ovest dell'Italia. rainews.it
Guasto al centro radar, Baccelli (Bocconi): “Troppo traffico aereo. Milano va gestita da sola” - Milano, 30 giugno 2025 – Blocco aeroporti nel Nord Italia. quotidiano.net
Caos aerei, guasto radar ha coinvolto 320 voli. Indagine in corso - Si cerca di capire cosa ha causato l'avaria al sistema radar che ha messo in crisi il sistema di trasporto aereo nella serata del 28 giugno, bloccando circa 320 aerei negli scali del Nordovest ... tg24.sky.it
Il velivolo viaggiava da Ankara verso Tripoli, decedute otto persone. Secondo le autorità turche, l’aereo aveva richiesto l’atterraggio di emergenza a causa di un guasto elettrico. In Libia proclamati tre giorni di lutto - facebook.com facebook
#Libia : Un jet Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, e’ precipitato con a bordo il Capo di Stato Maggiore Generale della Tripolitania #MohamedAlHaddad L'aereo ha segnalato un guasto tecnico dopo circa 30 minuti dal decollo dall'aeroporto di Ankara Esenbog x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.