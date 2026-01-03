Guasto all' aereo dei collegamenti da e per il Gino Lisa | il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari

Un guasto all’aereo dei collegamenti tra Torino e Foggia ha causato l’annullamento del volo e l’atterraggio a Bari. L’E195 Marathon di Aeroitalia, operato ieri sera, venerdì 2 gennaio, presso l’aeroporto di Comiso, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La compagnia ha comunicato le variazioni ai passeggeri, assicurando assistenza e aggiornamenti sul proseguimento delle operazioni.

