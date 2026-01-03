Guasto al velivolo dei collegamenti da e per il Gino Lisa | il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari

Un guasto all’aereo dei collegamenti tra Torino e Foggia ha causato l’annullamento del volo e il suo atterraggio a Bari. L’E195 Marathon di Aeroitalia, operativo ieri sera presso l’aeroporto di Comiso, ha subito un problema tecnico che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione ha comportato modifiche alle rotte e alle partenze, con conseguenze per i passeggeri coinvolti.

