Guasto al velivolo dei collegamenti da e per il Gino Lisa | il Torino-Foggia annullato atterrerà a Bari
Un guasto all’aereo dei collegamenti tra Torino e Foggia ha causato l’annullamento del volo e il suo atterraggio a Bari. L’E195 Marathon di Aeroitalia, operativo ieri sera presso l’aeroporto di Comiso, ha subito un problema tecnico che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione ha comportato modifiche alle rotte e alle partenze, con conseguenze per i passeggeri coinvolti.
L’E195 Marathon di Aeroitalia utilizzato per i collegamenti da e per il Gino Lisa, ieri sera, venerdì 2 gennaio, ha subito un guasto presso l'aeroporto di Comiso, dove è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Di conseguenza il volo Torino-Foggia è stato annullato. Il velivolo non è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Foggia, guasto ad un velivolo: disagi all'aeroporto Gino Lisa. Passeggeri bloccati a bordo per 90 min - Il controllo si è prolungato ed è stato necessario far sbarcare due donne in stato di agitazione che poi sono risalite sul volo partito alle 17,35, poco prima della partenza Disagi questo pomeriggio ... lagazzettadelmezzogiorno.it
