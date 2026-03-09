Il Giardino dei Giusto a Milano accoglierà 15 nuovi nomi | di chi si tratta

A Milano, nel Giardino dei Giusti situato al Monte Stella in via Cimabue, saranno inseriti 15 nuovi nominativi. Il luogo è dedicato alle persone riconosciute come Giusti di tutto il mondo e si trova vicino alla fermata della metropolitana QT8 sulla linea MM1. L’amministrazione comunale ha annunciato l’aggiunta dei nuovi nomi che si uniscono agli altri già commemorati nel giardino.