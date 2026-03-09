Il Giardino dei Giusto a Milano accoglierà 15 nuovi nomi | di chi si tratta
A Milano, nel Giardino dei Giusti situato al Monte Stella in via Cimabue, saranno inseriti 15 nuovi nominativi. Il luogo è dedicato alle persone riconosciute come Giusti di tutto il mondo e si trova vicino alla fermata della metropolitana QT8 sulla linea MM1. L’amministrazione comunale ha annunciato l’aggiunta dei nuovi nomi che si uniscono agli altri già commemorati nel giardino.
A Milano esiste un luogo chiamato Giardino dei Giusti di tutto il mondo, si trova al Monte Stella (via Cimabue, MM1 QT8). Lì, l’11 marzo, dalle ore 10, si terrà la cerimonia milanese della Giornata dei Giusti dell’Umanità, dedicata quest’anno al tema: “I Giusti per la democrazia. Dialogo e nonviolenza per costruire la pace”. Cinque storie diverse, unite da un messaggio comune: la democrazia è una conquista fragile che vive nella responsabilità personale, nel dialogo e nella difesa della dignità umana. La scelta dei Giusti onorati e del tema è stata deliberata dall’Assemblea dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano (Fondazione Gariwo, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Comune di Milano). 🔗 Leggi su Milanotoday.it
