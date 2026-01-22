Live al Make per la presentazione del nuovo concept album del Collettivo Tofugate
Make Spazio espositivo ospita la presentazione del nuovo concept album del Collettivo Tofugate, intitolato
Make Spazio espositivo presenta il nuovo concept album del Collettivo Tofugate, dal titolo "Il Quarto conflitto ormonale”, di recente uscita sulle maggiori piattaforme digitali. Venerdì 23 gennaio, alle 21.00, il concerto si arricchirà della presenza dello scrittore Angelo Floramo in dialogo col.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Uscito il concept album modernista del collettivo Tofugate
