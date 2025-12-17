Amalfitano al via il tour nei club di presentazione del nuovo album

Amalfitano dà il via al suo atteso tour di presentazione del nuovo album, un viaggio musicale che coinvolgerà alcuni dei club più esclusivi d’Italia. Dopo la pubblicazione del disco, l’artista si prepara a conquistare il pubblico dal vivo, portando sul palco le sonorità innovative e le emozioni che caratterizzano il suo ultimo lavoro. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e nuovi suoni.

Amalfitano, dopo aver pubblicato l'album Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è, prende il via l'indoor tour che toccherà alcune delle principali città italiane. Un viaggio emozionale di 12 tracce che racchiudono una molteplicità di pensieri e visioni, che spaziano da argomenti legati alla sfera sentimentale ad altri che si soffermano sulla concezione, attuale o legata al futuro, di un mondo sempre meno intellegibile e prevedibile. L'amore viene reinterpretato e analizzato da angolazioni diverse, a tratti anche opposte, come se l'artista volesse tratteggiarne anche e soprattutto gli aspetti più difficili, quelli più complicati da far capire al mondo.

Amalfitano, il nuovo disco dedicato all'amore in tour dal 18 dicembre dal Monk - «Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l'amore è» è il nuovo progetto discografico del cantautore romano, Amalfitano. video.corriere.it

“Mi piace cantare, amo le melodie del passato”: Amalfitano è “morto x 15 giorni” e poi è tornato. Per fortuna - Gabriele Mencacci Amalfitano all’anagrafe, solo Amalfitano sul palco e nella musica, è uno di quei cantautori che ... quotidiano.net

