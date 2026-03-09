Il Forlì impatta col Livorno Miramari mastica amaro | Risultato stretto meritavamo la vittoria

Il Forlì e il Livorno si sono affrontati in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. Entrambe le squadre hanno ottenuto un punto e muovono la classifica, secondo quanto dichiarato dal tecnico biancorosso al termine del match. Miramari ha commentato il risultato, ritenendo che il risultato fosse stretto e che la sua squadra meritasse la vittoria.

Finisce 1-1 al Morgagni. Il tecnico promuove la solidità difensiva ma bacchetta l'attacco: "Dobbiamo concretizzare di più, troppe occasioni sprecate" Forlì e Livorno non vanno oltre l'1 a 1 dividendosi la posta in palio. Un risultato che accontenta, in parte, entrambe le formazioni che muovono la propria classifica, così come spiega il tecnico biancorosso Alessandro Miramari al termine del match. "È un pareggio che ci può stare anche se ai punti avremmo meritato qualcosa in più noi - racconta il mister -. Abbiamo avuto le occasioni per fare goal anche se non è stata una partita completamente a favore nostro". Forlì con questo pareggio muove la propria classifica portandosi a quota 34 punti, in attesa poi di vedere i risultati delle altre formazioni.