Il Forlì di Miramari torna finalmente alla vittoria | Bene la prestazione siamo tornati in corsa

Alessandro Miramari sorride dopo la vittoria del Forlì contro il Pontedera, segnando il ritorno alla vittoria della sua squadra dopo una serie di risultati negativi. La motivazione principale è stata la compattezza dimostrata in campo e una prestazione più concreta rispetto alle recenti partite, che ha permesso ai romagnoli di risalire la classifica e riaccendere le speranze di salvezza. Un dettaglio che fa la differenza, secondo l’allenatore, è stata la determinazione mostrata dai suoi giocatori fin dal primo minuto.

Forlì che torna a raccogliere i tre punti a distanza di due mesi dall'ultima volta battendo per 2 a 0 la compagine toscana portandosi a quota 29 punti in classifica, cinque in più della zona playout Questa volta ha il viso sorridente mister Alessandro Miramari al termine della gara tra il Pontedera ed il suo Forlì, il viso di chi sa di aver ritrovato la giusta identità di squadra e che ora ha le carte in regola per lottare per la salvezza. Forlì che torna a raccogliere i tre punti a distanza di due mesi dall'ultima volta battendo per 2 a 0 la compagine toscana portandosi a quota 29 punti in classifica, cinque in più della zona playout. Mister Miramari sollevato per il risultato e la prestazione. "Dovevamo solo stare tranquilli, la squadra gira sempre bene» Il Forlì torna a sorridere dopo un mese di difficoltà, conquistando tre punti fondamentali. Miramari, squalificato, sostituito dal suo vice. Ceglia: "Eravamo partiti bene, poi non ci siamo adattati alla gara» Miramari applaude il Forlì: C'è stata la prestazione, siamo di nuovo in marciaAlessandro Miramari è soddisfatto ai microfoni nel post-partita di Forlì-Pontedera 2-0: «Al di là del risultato, c'è stata la prestazione: abbiamo ... Dopo il pari di Pesaro Miramari esalta il suo Forlì: Abbiamo ritrovato la giusta mentalitàIl Forlì non dovrà attendere molto per andare nuovamente alla caccia dei tre punti perché giovedì alle 18 nel turno infrasettimanale ospiterà allo stadio Morgagni il Pontedera, fanalino di coda del ...