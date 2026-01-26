Forlì in crisi Miramari dopo Gubbio mastica amaro | Rimbocchiamoci le maniche

Il Forlì Calcio attraversa un momento difficile, con le ultime sconfitte che pesano sul cammino della squadra. Dopo il ko di Gubbio, l’allenatore Miramari ha sottolineato la necessità di lavorare con impegno per superare questa fase. La stagione richiede pazienza e determinazione per affrontare le sfide e ritrovare il cammino della squadra.

Poche parole per il mister dei galletti che deluso sottolinea come il suo Forlì debba assolutamente invertire la rotta: "È necessario tornare a fare punti" Non si arresta il periodo nero che affligge il Forlì Calcio che esce infatti sconfitto anche dalla trasferta di Gubbio col risultato di 2 a 0 in favore dei padroni di casa. Una situazione che sta per forza di cose peggiorando la posizione di classifica dei galletti che ora galleggiano quattro lunghezze sopra la soglia dei playout. "Chiudendo il primo tempo sotto di due reti ci eravamo già messi in una condizione difficile da recuperare - è l'amaro sfogo del tecnico Alessandro Miramari al termine della gara -.🔗 Leggi su Forlitoday.it Forlì in emergenza totale a Gubbio: infermeria piena e Petrelli ko. Miramari: "Le assenze ci sono, ma non cambio modulo"Forlì si prepara alla trasferta di Gubbio dopo la sconfitta contro la Sambenedettese. Leggi anche: Gravina: “Se mi dimetto non cambia nulla. Mondiali? Rimbocchiamoci le maniche” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Non si arresta la crisi del Forlì: sconfitto anche a Gubbio; Forlì in crisi profonda: il Gubbio vince 2-0; Gubbio – Forlì 2-0, Miramari: Dobbiamo tornare a fare punti. La sosta ci aiuterà; Calcio, una sconfitta che fa male: Forlì ko con la Sambenedettese, si riapre la crisi di risultati. Non si arresta la crisi del Forlì: sconfitto anche a GubbioI biancorossi cadono per 2-0 contro il Gubbio: le reti di Di Massimo al 4° e di Zallu al 45° regalano tre punti pesantissimi in chiave salvezza alla formazione di Domenico Di Carlo, che scavalca in cl ... today.it Calcio, una sconfitta che fa male: Forlì ko con la Sambenedettese, si riapre la crisi di risultatiIl Forlì stecca la sfida casalinga e cade inesorabilmente contro una Sambenedettese grintosa ma non trascendentale ... forlitoday.it CALCIO, FORLÌ IN CRISI - I biancorossi cadono per 2-0 contro il Gubbio: le reti di Di Massimo al 4° e di Zallu al 45° regalano tre punti pesantissimi in chiave salvezza alla formazione di Domenico Di Carlo, che scavalca in classifica proprio i romagnoli - facebook.com facebook

