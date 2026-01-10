Ragazzo di 15 anni scompare dopo la scuola in provincia di Lecco | Chiunque lo veda chiami i carabinieri

Un ragazzo di 15 anni, Momtaz Tawfek Abouel Mahasen Mohamed, è scomparso ieri a Calolziocorte, in provincia di Lecco, dopo essere stato a scuola. Si invita chiunque abbia informazioni o lo abbia visto a contattare immediatamente i carabinieri. La scomparsa di un minorenne rappresenta un episodio importante per la sicurezza e il benessere della comunità locale.

