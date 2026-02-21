Fuorionda Rai durante le Olimpiadi | Evitiamo l'equipaggio di Israele Lollobrigida | Avviate verifiche interne

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, un microfono aperto di Rai 2 ha captato un commento che suggeriva di evitare l’equipaggio israeliano. Il fatto ha suscitato polemiche e richieste di verifiche interne, mentre Lollobrigida ha chiesto chiarimenti ufficiali. La registrazione, trasmessa in diretta, ha fatto discutere sul rispetto delle regole di trasparenza da parte della Rai. La vicenda si aggiunge a un precedente caso simile che ha alimentato le critiche sulla gestione dell’emittente pubblica.

