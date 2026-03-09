Il dollaro australiano tra le valute più performanti

Il dollaro australiano si è distinto tra le valute più performanti nel 2026, grazie a un avvio molto positivo. Dopo le prime settimane dell’anno, ha raggiunto i livelli più alti rispetto al dollaro americano e all’euro, collocandosi tra le monete con le migliori performance tra quelle dei paesi del G10. La sua crescita ha attirato l’attenzione di analisti e operatori di mercato, che monitorano da vicino l’andamento della valuta.

IL 2026 potrebbe essere un anno "soleggiato" per il dollaro australiano. Dopo un avvio brillante, la moneta più importante dell’Oceania si è collocata ai vertici delle performance tra le valute dei paesi del G10, rafforzandosi non solo contro il dollaro americano ma anche rispetto all’euro. C’è stato un movimento che, secondo gli strategist della casa di gestione Dws, poggia su basi macroeconomiche e finanziarie tutt’altro che episodiche. Il punto di svolta è arrivato dalla politica monetaria. A inizio febbraio la banca centrale australiana (Reserve Bank of Australia) ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base (0,25%), portando la remunerazione della liquidità al 3,85% e segnalando che l’inflazione (salita al 3,8% annuo a gennaio) resterà più a lungo sopra l’obiettivo del 2-3%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Dalle valute antiche al dollaro moderno (e all'oro): in programma l'incontro 'Moneta e impero' Via dalle strade di Torino 605 parcometri, saranno sostituiti con nuovi apparecchi più moderni e performantiA Torino è in corso la sostituzione di 605 parcometri con nuovi apparecchi più moderni e performanti. US-Iran War, Oil, and Dollar: Will This Break the Gold Market Una selezione di notizie su dollaro australiano. Temi più discussi: Dollaro australiano, l’inflazione spinge ancora l’Aussie; Yen in caduta e yuan sotto pressione: cosa sta succedendo alle valute asiatiche; Notizie del mattino (04.03.2026); L’escalation della tensione in Medio Oriente sostiene il dollaro in una giornata di avversione al rischio. Dollaro australiano, l’inflazione spinge ancora l’AussieOttimo andamento quello del dollaro australiano che dopo un dato di inflazione in rialzo, viene spinto dalle prospettive di nuovi aumenti dei tassi di interesse ... investire.biz L’Aussie torna a ruggireNon accenna a fermarsi il poderoso recupero del dollaro australiano contro il dollaro americano (detto Aussie) che, in sole due settimane, porta a casa un rialzo di tre figure, passando da 0,67 ... milanofinanza.it Euro scende nei confronti del dollaro, che si rafforza anche per la condizione di grande esportatore di energia degli Stati Uniti. Dovrebbero rafforzarsi le valute di paesi esportatori di energia, come il dollaro australiano. Soffrono, come ovvio, gli importatori com x.com Aumento drastico delle tasse del visto 485 in Australia: da $2.003 a $4.006 #Parliamo dell’aumento significativo delle tasse del visto 485 australiano entrato in vigore dal primo marzo. Discutiamo di come il costo sia raddoppiato da duemila e tre a quattromila - facebook.com facebook