Via dalle strade di Torino 605 parcometri saranno sostituiti con nuovi apparecchi più moderni e performanti

A Torino è in corso la sostituzione di 605 parcometri con nuovi apparecchi più moderni e performanti. Gtt fa sapere che al 22 dicembre sono già stati installati 150 parcometri, tutti pienamente operativi, e il numero raggiungerà quota 200 entro la fine dell’anno. Nel corso del 2026 verranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Licenziamenti Amazon, con l'arrivo dell'IA 30mila dipendenti saranno sostituiti

Leggi anche: Costa Sud, impianti luce più moderni: divieti per i lavori in via Messina Marine e altre strade

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rifacimento strade e marciapiedi in Circoscrizione 3: via ai lavori con i fondi Crt - 46 interventi tra gennaio 2026 e metà 2027, tra rifacimenti, abbattimento barriere e messa in sicurezza degli incroci ... torinoggi.it