Via dalle strade di Torino 605 parcometri saranno sostituiti con nuovi apparecchi più moderni e performanti
A Torino è in corso la sostituzione di 605 parcometri con nuovi apparecchi più moderni e performanti. Gtt fa sapere che al 22 dicembre sono già stati installati 150 parcometri, tutti pienamente operativi, e il numero raggiungerà quota 200 entro la fine dell’anno. Nel corso del 2026 verranno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
