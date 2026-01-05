Dalle valute antiche al dollaro moderno e all' oro | in programma l' incontro ' Moneta e impero'

L’associazione ‘Pant’art’è’ presenta l’incontro ‘Moneta e impero’, che si terrà sabato 10 gennaio alle 17.30 presso il teatro della parrocchia di Santa Francesca Romana, in via XX settembre. L’evento, condotto da Massimo Sandri, esperto di geopolitica, approfondirà l’evoluzione delle valute, dal passato antico al dollaro moderno e all’oro, offrendo uno sguardo sui rapporti tra moneta e potere globale.

