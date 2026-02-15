Negozi addio | tra e-commerce e desertificazione ecco chi sta svuotando le nostre città

Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Se il mercato immobiliare residenziale a Reggio mostra diversi segni di vivacità, specialmente se si tratta di offerte per la compravendita, lo stesso non si può dire per i negozi del centro storico. Dopo anni di affitti a cifre stellari, l’agente immobiliare Giuseppe Iannò descrive un netto cambio di marcia: prezzi sempre più bassi per spazi che, evidentemente, sono sempre meno allettanti. Mercato immobiliare, case in vendita: la febbre sale. Aumento medio del 5% e boom affitti a Nord (+10,4%) "Il tema dei negozi è piuttosto delicato - premette il proprietario della nota agenzia Iannò, con sede in via Crispi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pontedera sta affrontando un crescente problema di desertificazione urbana, con il centro storico che si sta svuotando a causa delle frequenti chiusure e del calo di attività commerciali.

Monza sta vivendo un periodo di cambiamento nel centro storico, con negozi chiusi e in affitto.

