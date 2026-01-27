Negozi chiusi e in affitto il salotto di Monza si sta svuotando | cosa succede in centro

Monza sta vivendo un periodo di cambiamento nel centro storico, con negozi chiusi e in affitto. Questa situazione riflette le trasformazioni economiche e sociali della zona, influenzando la vita commerciale e il tessuto urbano. Una visita al centro permette di osservare da vicino le dinamiche in atto e le potenzialità future di questa area di Monza.

Una passeggiata per le vie dello shopping tra negozi storici, ma anche tante vetrine vuote e un susseguirsi di cartelli che annunciando locali in vendita e in affitto. Che cosa sta succedendo nei negozi del centro? Avete fatto una passeggiata in centro? Noi sì e ci siamo resi conto che il salotto buono di Monza sta cambiando. Tanto. Tra negozi sfitti, chiusi o in chiusura. Di chi è la colpa? Maranza, negozi e movida: come stanno cambiando i centri di Monza e della Brianza. La mappa Quando a Monza c'era ancora Dugan (e non solo): dove si faceva shopping. La mappa dei negozi "del cuore" chiusi in centro🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nel centro commerciale Kennedy di Brugherio, i negozi chiusi e i corridoi vuoti testimoniano un cambiamento in atto da oltre vent’anni.

Pontedera sta affrontando un crescente problema di desertificazione urbana, con il centro storico che si sta svuotando a causa delle frequenti chiusure e del calo di attività commerciali.

