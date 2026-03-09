Il Delitto del Lago Ghiacciato di Silvio Toriello

Il lago Ghiacciato, circondato da abeti scuri e colline spoglie, si nasconde tra le pieghe del paesaggio. Silvio Toriello ha scritto un racconto che descrive questa scena, evidenziando la presenza del lago e il suo isolamento. La descrizione crea un’immagine di un luogo nascosto e misterioso, lontano dagli sguardi esterni. La narrazione si concentra sulla scena naturale e sugli elementi che la compongono.

Il lago restava invece nascosto tra gli abeti scuri e le colline spoglie, come se la natura stessa avesse deciso di tenerlo lontano dagli sguardi. D’inverno diventava una superficie opaca e silenziosa, una distesa biancastra che rifletteva appena la luce del cielo. Sembrava immobile, quasi morto, ma sotto quella pelle di ghiaccio l’acqua continuava a muoversi lenta e profonda, custodendo qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Gli abitanti del paese più vicino lo conoscevano bene. Non lo temevano apertamente, ma lo rispettavano con una cautela antica. Il lago faceva parte della loro vita da generazioni, eppure nessuno lo attraversava volentieri quando il freddo stringeva davvero. 🔗 Leggi su Citypescara.com

