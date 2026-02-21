SILVIO TORIELLO notizie del suo ultimo PodCast Il Sindaco di Silicio

Il paese era stanco. Stanco di promesse elettorali che evaporavano come pozzanghere d’estate, di strade rattoppate a metà, di lampioni che funzionavano solo quando nessuno li guardava, di pratiche ferme negli uffici come se il tempo avesse deciso di sedersi su quelle scrivanie e non rialzarsi più. San Costantino delle Vigne, tremila anime nel Sud Italia, aveva visto partire i suoi giovani con valigie leggere e occhi pesanti. Restavano i bar, le chiacchiere amare, le pensioni minime e un municipio che sembrava un edificio sopravvissuto a una guerra invisibile: quella dell’inefficienza. Fu durante una di quelle assemblee pubbliche in cui si parla molto e si conclude poco che qualcuno lanciò la provocazione. 🔗 Leggi su Citypescara.com

