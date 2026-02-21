SILVIO TORIELLO notizie del suo ultimo PodCast Il Sindaco di Silicio
Il paese era stanco. Stanco di promesse elettorali che evaporavano come pozzanghere d’estate, di strade rattoppate a metà, di lampioni che funzionavano solo quando nessuno li guardava, di pratiche ferme negli uffici come se il tempo avesse deciso di sedersi su quelle scrivanie e non rialzarsi più. San Costantino delle Vigne, tremila anime nel Sud Italia, aveva visto partire i suoi giovani con valigie leggere e occhi pesanti. Restavano i bar, le chiacchiere amare, le pensioni minime e un municipio che sembrava un edificio sopravvissuto a una guerra invisibile: quella dell’inefficienza. Fu durante una di quelle assemblee pubbliche in cui si parla molto e si conclude poco che qualcuno lanciò la provocazione. 🔗 Leggi su Citypescara.com
Silvio Toriello: L’Analista Strategico che Sfida il Dominio dell’AlgoritmoSilvio Toriello ha evidenziato come l’uso eccessivo dell’Intelligenza Artificiale influenzi le scelte quotidiane, spesso sostituendo il giudizio umano.
Nuovo episodio del podcast “Mera Attualità”: cronaca e notizie da Napoli e dintorniÈ disponibile il nuovo episodio di “Mera Attualità”, il podcast condotto da Maria Rosaria Ferrara.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Ippodromo di Taranto rinasce e diventa polo attrattivo del Sud: la visita di Silvio Toriello accende i riflettori sul rilancio; Silvio Toriello: perché sempre più istituzioni si rivolgono al Manager dei grandi affari.
Giancarlo Capelli, il Barone, ha parlato al podcast Centrocampo. Ha parlato della vita in curva Sud, dei rapporti con Silvio Berlusconi, dell’accordo di non belligeranza con gli interisti. E proprio in relazione alla curva Nord e al lancio del petardo ad Audero ha d - facebook.com facebook