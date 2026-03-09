Il conclave dell’Iran ha scelto | così Mojtaba Khamenei è diventato la nuova Guida Suprema

Il 8 marzo 2026, l’Iran ha annunciato ufficialmente la nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e confermata dagli organi di governo del paese. Mojtaba Khamenei succede a suo padre, che ha ricoperto questa posizione per diversi decenni. La nomina segna un momento importante nella politica iraniana.

Da ieri, 8 marzo 2026, l’Iran ha un nuovo Rahbar, termine farsi che significa “guida”. Il suo nome non è nuovo visto che già da qualche giorno si pensava alla sua nomina: si tratta di Mojtaba Khamenei, ha 56 anni ed è il secondogenito di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso il 28 febbraio durante i bombardamenti statunitensi e israeliani su Teheran. La sua nomina è arrivata dopo nove giorni di vuoto al vertice, con il Paese nel pieno di un conflitto. Ma come funziona, esattamente, il meccanismo che porta alla scelta del leader più potente della Repubblica Islamica? L’Assemblea degli Esperti: il “conclave” iraniano. La Guida Suprema dell’Iran non viene eletta dai cittadini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

