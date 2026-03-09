Oggi si celebra il compleanno di Pazienza, che avrebbe dovuto guidare Benevento contro Foggia. Tuttavia, c’è il rischio che il giocatore non sia in campo, lasciando la sfida senza il suo protagonista principale. La partita si svolge in un momento di difficoltà per la squadra, aggravata anche dal recente cambio di regolamento. La situazione resta incerta fino all’ultimo minuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Una spirale discendente da qualche anno a questa parte e il cambio del regolamento non ha fatto altro che acuire questa situazione. Non è un’annata felice per Michele Pazienza, o meglio non sono anni facili visto che potrebbe materializzarsi l’ennesimo esonero di un periodo per nulla ricco di soddisfazioni. E se questo dovesse accadere domani, 10 marzo, sarebbe un compleanno particolare visto che nella stessa data della scorsa stagione, il presidente Vigorito lo salutò, mettendo fino alla sua parentesi, del tutto dimenticabile, alla guida del Benevento. Una storia cominciata il 5 febbraio del 2025 e chiusa dopo quattro pareggi e una sconfitta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il ‘compleanno’ di Pazienza: Benevento-Foggia è la sua sfida ma potrebbe mancare il festeggiato

