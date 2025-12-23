Petina in festa per i 104 anni di Maria Rosaria Vecchio il compleanno festeggiato con il figlio

A Petina, nella residenza “Casa Lucrezia”, si è celebrato un traguardo speciale: i 104 anni di Maria Rosaria Vecchio. Il compleanno, condiviso con il figlio, rappresenta un momento significativo per la comunità e per la famiglia. Un'occasione di gioia e di riconoscimento per una vita ricca di esperienze, in un ambiente che valorizza la cura e il rispetto per gli anziani.

Babbo Natale arriva in città con la Croce Bianca il 23 dicembre 2025 Una mattinata all’insegna della festa e della solidarietà, con la consegna di giocattoli nuovi ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria, per regalare sorrisi e un po’ di magia natalizia. Info: 089 - facebook.com facebook

