Petina in festa per i 104 anni di Maria Rosaria Vecchio il compleanno festeggiato con il figlio
A Petina, nella residenza “Casa Lucrezia”, si è celebrato un traguardo speciale: i 104 anni di Maria Rosaria Vecchio. Il compleanno, condiviso con il figlio, rappresenta un momento significativo per la comunità e per la famiglia. Un'occasione di gioia e di riconoscimento per una vita ricca di esperienze, in un ambiente che valorizza la cura e il rispetto per gli anziani.
Un compleanno importante ed emozionante nella residenza “Casa Lucrezia" di Petina. A compiere 104 anni è stata Maria Rosaria Vecchio, una ospite della struttura.La festaAccompagnati da docenti e personale scolastico, gli studenti della scuola “Giuseppe Criscuolo” di Polla hanno donato alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Madonie in festa, a Geraci Siculo nonna Rosaria compie 104 anni: "Un patrimonio umano per il paese"
Leggi anche: La festa di compleanno finisce a bottigliate, picchiato il festeggiato. Aveva reagito a un insulto: “Sei piccolo devi stare zitto”
A Petina gli studenti dell’IPSSAS di Polla festeggiano i 104 anni di Maria Rosaria Vecchio.
Petina in festa per i 104 anni di Maria Rosaria Vecchio, il compleanno festeggiato con il figlio - Un compleanno importante ed emozionante nella residenza “Casa Lucrezia" di Petina. salernotoday.it
A Petina si festeggiano i 104 anni di Maria Rosaria tra doni e sorrisi - Giornata intensa di emozioni e umanità quella vissuta domenica 21 dicembre alla Residenza "Casa Lucrezia" di Petina, che ha accolto gli studenti dell’IPSSAS di Polla ... msn.com
Babbo Natale arriva in città con la Croce Bianca il 23 dicembre 2025 Una mattinata all’insegna della festa e della solidarietà, con la consegna di giocattoli nuovi ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria, per regalare sorrisi e un po’ di magia natalizia. Info: 089 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.