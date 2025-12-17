Aria uccisa in casa sua | la bimba di 9 anni aveva appena festeggiato il compleanno arrestato un 15enne

Una tragedia sconvolge Weston-super-Mare: una bambina di 9 anni, appena festeggiato il compleanno, perde la vita in casa. Lunedì pomeriggio, un 15enne è stato arrestato in relazione a quanto accaduto. Un episodio drammatico che ha scosso la comunità, lasciando senza parole chiunque sia coinvolto o a conoscenza dei fatti.

I fatti sono avvenuti lunedì pomeriggio, 15 dicembre, in un'abitazione di Weston-super-Mare, nel Somerset, Regno Unito. La polizia ha arrestato un 15enne. Attesa per i risultati dell'autopsia sul corpicino della piccola.

Bimba uccisa a coltellate in casa: Aria aveva solo 9 anni, arrestato sospetto adolescente in UK - L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Somerset: Aria è morta accoltellata in una casa di Weston- fanpage.it

Nuovo episodio shock di violenza nel mondo dei giovanissimi in Gran Bretagna: un 15enne è stato incriminato con l'accusa di aver ucciso, in circostanze al momento non precisate dalla polizia, una bambina di 9 anni, Aria Thorpe, trovata lunedì 15 dicembre s - facebook.com facebook

